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12:00 25.01.2021

МОН запустило бесплатный онлайн-курс для учителей украинского, преподающих в классах с языками обучения нацменьшинств

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МОН запустило бесплатный онлайн-курс для учителей украинского, преподающих в классах с языками обучения нацменьшинств

Министерство образования и науки Украины и проект "Учимся вместе" запустили бесплатный онлайн-курс для учителей украинского языка, которые преподают в классах с языками обучения нацменьшинств.

"Министерство образования и науки совместно с проектом финской поддержки реформы украинской школы "Учимся вместе" запустили бесплатный онлайн-курс "Преподавание украинского в классах с обучением на языках национальных меньшинств", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, онлайн-курс поможет найти ответы на вопросы: как подготовиться к началу изучения языка; какие факторы влияют на усвоение второго языка; какие особенности планирования обучения с фокусом на ученика; как выполнить требования к обязательным результатам обучения.

Онлайн-курс состоит из 6-ти модулей, дополнительных материалов, тестов и практических задач. Все слушатели, которые пройдут его до конца и успешно сдадут финальное тестирование, получат сертификат.

Согласно сообщению, курс посвящен, в частности, особенностям преподавания украинского языка для учащихся учреждений общего среднего образования с обучением на языках национальных меньшинств. Так, с помощью курса слушатели научатся правильно организовать обучение, выбирать эффективную стратегию планирования уроков, создавать благоприятную среду для изучения второго языка, а также работать с вызовами, с которыми ежедневно сталкиваются учителя таких заведений.

 

Теги: #курс #мон #онлайн #украинский_язык
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