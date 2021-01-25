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11:51 25.01.2021

Россия вышла из американской лунной программы

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Россия вышла из американской лунной программы

Российская сторона приняла решение выйти из американского проекта Gateway, но готова продолжить диалог с коллегами из США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"По результатам проработки Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе", - сказали в госкорпорации.

Учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявили в Роскосмосе.

29 октября 2020 года NASA и Европейское космическое агентство подписали соглашение о сотрудничестве в создании окололунной станции Gateway в рамках программы Artemis. В соответствии с этим соглашением ЕКА создаст обитаемые и дозаправочные модули, а также обеспечит связь станции с поверхностью Луны. Кроме того, ЕКА предоставит два европейских сервисных модуля для пилотируемого космического корабля NASA Orion, которые будут включать маршевые двигатели и обеспечивать капсулу энергией, водой и кислородом в рамках полетов по программе Artemis.

Ранее представители "Роскосмоса" заявляли, что строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов.

В России также ведется разработка "ядерного буксира", предназначенного для исследования Луны и дальнего космоса. Как говорится в договоре на разработку аванпроекта аппарата, он, в том числе, будет предназначен для поиска на Луне полезных ископаемых.

Теги: #сша #программа #россия
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