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11:50 25.01.2021

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в спальном районе Харькова

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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в спальном районе Харькова

В ночь на понедельник в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный бросил гранату в сторону его брата и скрылся.

"Во время проверки информации 38-летний пострадавший рассказал, что около 23:30 (воскресенья - ИФ) у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить предмет в сторону, после чего раздался хлопок", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован.

Полиция изъяла с места происшествия вещественные доказательства.

Сведения о случившемся внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает меры, чтобы установить личность нападавшего.

Теги: #взрыв #граната #харьков
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