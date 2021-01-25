Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в спальном районе Харькова

В ночь на понедельник в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный бросил гранату в сторону его брата и скрылся.

"Во время проверки информации 38-летний пострадавший рассказал, что около 23:30 (воскресенья - ИФ) у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный гражданин ударил его по голове, бросил под ноги предмет, похожий на гранату, и убежал. Мужчина успел отбросить предмет в сторону, после чего раздался хлопок", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован.

Полиция изъяла с места происшествия вещественные доказательства.

Сведения о случившемся внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и принимает меры, чтобы установить личность нападавшего.