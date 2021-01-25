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11:48 25.01.2021

МАУ предупреждает об изменениях рейсов в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве

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МАУ предупреждает об изменениях рейсов в Израиль из-за закрытия аэропорта в Тель-Авиве

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов МАУ PS 777/778 в связи с решением правительства Израиля о закрытии аэропорта "Тель-Авив" имени Бен-Гуриона с 00:00 26 января в рамках борьбы с распространением СOVID-19.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в понедельник, учитывая спрос среди пассажиров, МАУ решила поставить дополнительный рейс Киев - Тель-Авив - Киев. Рейс будет доступен в системе сразу после получения слотов.

"Просим пассажиров внимательно следить за расписанием рейса на сайте аэропорта KBP и TLV", - сказано в сообщении.

В настоящее время, на 25 января, в системе бронирования МАУ доступны два рейса в Тель-Авив: с вылетом из Киева в 19:00 и прилетом в 22:20, а также с вылетом из Киева в 20:00 и прилетом в 23:10.

Согласно решению правительства Израиля, аэропорт будет закрыт по меньшей мере до 31 января.

Теги: #мау #израиль
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