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11:44 25.01.2021

Следствие вскоре заявит, что Наумова хотели устранить, так как он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ - источник

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Следствие вскоре заявит, что Наумова хотели устранить, так как он был препятствием для получения Нескоромным должности в руководстве СБУ - источник

В ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Нескоромный задокументирован в материалах негласного следствия, которое фиксировало контакты Расюка (задержанного полковника спецподразделения "Альфа" Юрия Расюка – ИФ), который был приближенным человеком к Нескоромному", - рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина". При этом он подчеркнул: "Следствие планирует объявить публично версию о том, что мотивом заказа устранения Наумова стало то, что он был единственным препятствием для получения Нескоромным высокой должности в руководстве Службы безопасности Украины".

В то же время в СБУ официально не подтверждают и не опровергают информацию о том, что в данном уголовном деле действительно фигурирует бывший первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

"Процессуальные нормы пока не позволяют нам обнародовать информацию, но мы это сделаем сразу, как только это представится возможным", - сказали агентству в пресс-центре СБУ.

Теги: #сбу #кадры #дело
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