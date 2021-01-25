Порошенко: обстрел Мариуполя пророссийскими боевиками – преступление без срока давности

В шестую годовщину теракта в Мариуполе (24 января 2015 года), когда пророссийские боевики обстреляли из систем залпового огня жилые кварталы микрорайона "Восточный", школы, детские сады, в результате чего погибли 29 человек, в том числе дети, а 92 получили ранения, - украинцы поминают невинных жертв российской агрессии.

"Это - очередное преступление путинского режима, преступление против человечности, и оно не имеет срока давности. А убийцам не избежать ответственности", - заявил по этому поводу пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.