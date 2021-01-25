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11:33 25.01.2021

Минстратегпром запустил официальный сайт

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Минстратегпром запустил официальный сайт

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины запустило собственный официальный веб-сайт в режиме тестовой эксплуатации, отмечается в сообщении пресс-службы Минстратегпрома в понедельник.

Сайт mspu.gov.ua начал работу 25 января и предназначен для информирования общественности и журналистов о деятельности ведомства.

"Сайт будет способствовать прозрачности работы Министерства, расширит возможности доступа граждан к публичной информации и будет служить площадкой для обратной связи", - цитируется в сообщении Государственный секретарь Минстратегпрома Игорь Яковлев.

Сайт интегрирован с правительственным порталом, сайтами министерств, служб, агентств, госинспекций и местных органов власти.

Ранее отдел взаимодействия со СМИ, связей с общественностью и медиаанализа Минстратегпрома распространял информацию через официальные фейсбук-страницы вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и Минстратегпрома.

"Эти страницы как каналы распространения информации будут поддерживаться и в дальнейшем", - подчеркивают в ведомстве.

Для создания сайта Минстратегпрома использована платформа, разработанная по заказу Секретариата Кабинета министров - ресурс имеет унифицированные для госорганов структуру и функциональные возможности.

Как сообщалось, 21 января 2020 года Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг уволил заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины было создано 22 июля 2020 года. В сферу его ответственности входит развитие стратегических отраслей Украины.

Теги: #сайт #минстратегпром
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