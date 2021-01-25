Минкультуры просит посольство Великобритании разъяснить, почему российская редакция BBC внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов

Министерство культуры и информационной политики обратилось в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российское бюро компании внесло Севастополь и Симферополь в список российских городов.

"Преступления против Украины и собственного народа стали обычной практикой для внутренней политики России. По итогам мирных протестов, вспыхнувших по всей стране, арестованы 3 521 человека. Ужасный антирекорд… Международные санкции против российских властей должны быть установлены в ближайшее время. Но для этого нужны решительные действия не только от руководства государств, но и соблюдение информационной безопасности, в частности, международными информационными агентствами", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр считает, что когда российское бюро BBC в своем посте относит Севастополь и Симферополь к российским городам, хотя и упоминает об аннексии, - это уже двойные стандарты.

"Би-Би-Си много лет считается международным образцом достоверности информации в материалах, поэтому МКИП обращается в посольство Великобритании в Украине, чтобы получить разъяснения от штаб-квартиры Би-Би-Си в Лондоне, почему их российский филиал внесла Севастополь и Симферополь в список российских городов, где проходили акции протеста против задержания Навального", - отметил Ткаченко, прикрепив к сообщению подтверждающею инфографику BBC.