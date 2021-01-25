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11:29 25.01.2021

Полиция призывает к диалогу участников "тарифных протестов" и местные власти

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Полиция призывает к диалогу участников "тарифных протестов" и местные власти

С 22 декабря 2020 года в целом по Украине было более 430 так называемых "тарифных протестов" при участии более 22 тыс. граждан, действия полиции по обеспечению правопорядка на этих акциях превентивны, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции Украины.

В ответе на запрос агентства относительно численности "тарифных протестов" и действий полиции для обеспечения правопорядка на этих акциях, в частности, значится, что с 22 декабря минувшего года в целом по стране прошло более 430 таких акций, в которых приняли участие более 22 тыс. граждан.

"В первую неделю после новогодних выходных наиболее массовое мероприятие было 10 января: одновременно более 100 митингов против повышения коммунальных тарифов на территории 18 регионов государства при участии более 4,6 тыс. граждан", - подчеркнули в Нацполиции.

15 января, согласно данным полиции, по всей Украине прошло одновременно почти 150 мероприятий при участии более 7,6 тыс. человек.

"Полиция обеспечивает публичную безопасность и правопорядок во время проведения этих мирных собраний. Полицейские работают превентивно - в случае выявления возможного нарушения разъясняют гражданам требования законодательства и упреждают совершение правонарушения. Кроме того, в случае перекрытия автодорог проводят профилактические беседы и регулируют дорожное движение для недопущения конфликтов между митингующими и водителями", - разъяснили в Нацполиции.

В целом за время проведения протестных акций, несмотря на их массовость, полицейские составили всего лишь 18 админпротоколов, практически все они - за нарушение правил, касающихся карантина.

"Также начато одно уголовное производство по факту блокирования транспортных коммуникаций в Винницкой области", - говорится в ответе.

При этом в Нацполиции отмечают, что право на мирные собрания граждан может быть ограничено исключительно в судебном порядке.

"В то же время участники мирных собраний должны четко соблюдать требования украинского законодательства. Мы призываем всех и участников акций и представителей местных органов власти к диалогу", - акцентировали внимание в Нацполиции.

Согласно сообщению, руководство главных управлений Нацполиции в регионах постоянно коммуницирует с руководством органов государственной власти и местного самоуправления для решения насущных вопросов граждан и снижения социального напряжения в государстве.

Теги: #диалог #полиция #протесты
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