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11:18 25.01.2021

Большинство школ в Украине уже начали образовательный процесс в очной форме

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Большинство школ в Украине уже начали образовательный процесс в очной форме

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме

"С сегодняшнего дня в Украине действуют карантинные мероприятия, которые были установлены правительством в декабре 2020 года… По оперативным данным, большинство заведений общего среднего образования уже начали образовательный процесс в очной форме (с частичным использованием смешанной и дистанционной форм). За парты вернулись ученики (почти 100% школ - очный формат) Одесской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Донецкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Житомирской областей и Киева", - написал Шкарлет в Телеграм-канале в понедельник.

По его словам, от 99% до 91% школ вернулись к очному формату обучения в Черкасской, Луганской, Сумской, Киевской, Николаевской (в Николаеве ученики 1-4, 9,11 классов будут учиться в очном режиме, остальные - по смешанной форме), а также в Херсонской и Харьковской областях. От 70% до 58% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской, Кировоградской областях.

На Полтавщине преимущественно смешанная и дистанционная формы обучения. В Тернопольской области ученики младших классов посещают уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов учатся по смешанной форме. В Винницкой области 1-4 и 9-11 классы учатся очно, 5-8 классы - по смешанной форме. В Ровенской, Львовской и Закарпатской областях преимущественно очная и смешанная, частично - дистанционная формы обучения.

 

Теги: #процесс #образование #школы
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