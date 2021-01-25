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10:56 25.01.2021

В Киеве за сутки выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19

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В Киеве за сутки выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за прошедшие сутки у 146 человек выявили коронавирусную инфекцию, скончались, 5 жителей, 626 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 146. Умерли 5 человек. Всего коронавирус унес жизни 2283 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 126 264", - написал Кличко в соцсетях.

Так, заболели: 83 женщины, 58 мужчин, одна девочка в возрасте 3 года и четыре мальчика от 7 месяцев до 16 лет. Заболел, в частности, один медик.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 626 человек. Всего коронавирус преодолели 58 513 жителей Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 57, в Деснянскому - 25 и в Соломенском районе - 15 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело – 5 783 человека, умерло 63 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

 

Теги: #киев #covid_19
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