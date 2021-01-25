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10:46 25.01.2021

Конгрессмены США получают угрозы о новых акциях в Капитолии на фоне рассмотрения импичмента Трампу

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Конгрессмены США получают угрозы о новых акциях в Капитолии на фоне рассмотрения импичмента Трампу

Американские правоохранительные органы расследуют поступившие в адрес конгрессменов угрозы, связанные с возможным повторением беспорядков на Капитолийском холме, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Угрозы членам Конгресса в основном распространяют онлайн. Им угрожают нападением, когда они будут приезжать или уезжать с территории комплекса для участия в рассмотрении вопроса об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу в Сенате.

По данным агентства, правоохранительные органы уже начали готовиться к повторению протестов и беспорядков. Они решили также оставить тысячи бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне, размещённых ранее для обеспечения безопасности во время инаугурации Джо Байдена.

Американский Сенат в понедельник получит из Палаты представителей материалы по импичменту Трампу и приступит к их рассмотрению. В соответствии с законом, после получения статей обвинения Сенат должен будет незамедлительно начать процесс по импичменту. Впервые речь пойдет о президенте, уже покинувшем свой пост.

Для самого Трампа это уже второй процесс по импичменту. Первый начался в сентябре 2019 года. Поводом стал разговор бывшего президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. Демократы посчитали, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь уговорить Зеленского помочь в борьбе с политическим оппонентом. В Палате представителей тогда признали Трампа виновным и объявили ему импичмент. Однако в сенате рассмотрели дело и сняли с Трампа обвинение.

Второй раз Палата представителей объявила импичмент экс-президенту 13 января (14 января мск) 2021 года. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.

6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, и в результате беспорядков погибли минимум пять человек. В этот же день бывший президент США на митинге в Вашингтоне призвал собравшихся прийти к Капитолию и высказать недовольство "украденными выборами". Демократы и некоторые республиканцы посчитали, что словам Трампа убедили демонстрантов штурмовать Капитолий.

Хотя Трамп уже не президент США, импичмент для него имеет не только символическое значение. После обвинительного вердикта может последовать голосование по запрету ему баллотироваться снова. У бывшего президента еще могут быть политические амбиции, ведь, покидая Белый дом, он обещал вернуться "в том или ином виде".

Теги: #конгресс #сша #угрозы
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