Китайские и индийские военные пострадали в столкновениях на границе

Около 20 китайских и четверо индийских военных пострадали в результате столкновений в приграничном районе Северный Сикким на прошедшей неделе, сообщает издание India Today со ссылкой на источники.

"Уточняется, что 20 января 2021 года произошло небольшое столкновение в районе Нейку Ла в Северном Сиккиме, и оно было разрешено местными командирами в соответствии с установленными протоколами", - приводит газета заявление армии Индии.

Китайская газета Global Times назвала новость о 20 пострадавших военных из Китая дезинформацией. Индийская армия официально тоже не подтвердила информацию о пострадавших со своей стороны.

Напряженность в приграничных районах Китая и Индии возникла прошлой весной, когда стороны обвинили военных друг друга в нарушении границ. Затем Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы и провокациях, приведших к столкновениям. СМИ сообщали о потерях среди военных обеих стран, но те их официально не подтверждали. Спустя какое-то время стороны договорились о комплексе мер по деэскалации ситуации, но его реализация шла с трудом, и в итоге столкновения все равно случались время от времени.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантха Сингхом. Позднее переговоры провели и министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар и договорились о нормализации ситуации на границе между двумя странами.