Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

В полиции отметили, что организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к учреждениям власти. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. "Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.