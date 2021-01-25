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10:27 25.01.2021

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

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Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины и другими органами государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении на странице Нацполиции в соцсети Фейсбук.

В полиции отметили, что организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к учреждениям власти. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. "Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

Теги: #киев #безопасность #правительственный_квартал
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