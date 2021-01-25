События

10:14 25.01.2021

На Кировоградщине спасатели вытащили из ямы и отпустили на волю барсука

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На Кировоградщине спасатели вытащили из ямы и отпустили на волю барсука

В Кировоградской области спасатели 29-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Александровка вытащили из глубокой ямы барсука, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в понедельник.

"О том, что животное попало в ловушку, Службе спасения сообщила местная жительница села Нижние Верещаки Александровского района. Прибывшие на место подручными средствами извлекли барсучка из ямы и отпустили бежать дальше по своим делам", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук.

Теги: #спасение #барсук
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