На Кировоградщине спасатели вытащили из ямы и отпустили на волю барсука

В Кировоградской области спасатели 29-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Александровка вытащили из глубокой ямы барсука, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в понедельник.

"О том, что животное попало в ловушку, Службе спасения сообщила местная жительница села Нижние Верещаки Александровского района. Прибывшие на место подручными средствами извлекли барсучка из ямы и отпустили бежать дальше по своим делам", - говорится в сообщении на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук.