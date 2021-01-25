Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

Один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе (паллиативном отделении больницы №17), куда был помещен после пожара.

"Ему было за 80. Смерть наступила вчера", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли на месте, 5 были госпитализированы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

В тот же день были задержаны владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

22 января всем четверым было объявлено о подозрении.

23 января Киевский райсуд Харькова избрал всем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.