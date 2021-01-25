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10:03 25.01.2021

В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

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В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деструктивную деятельность управляемой из РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задокументировано, что по заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и разжиганию межнациональной розни.

"Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, который распространял материалы в поддержку аннексии АР Крым и оккупации ОРДЛО, призывал к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигал идеи "русского мира"", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области правоохранители разоблачили на распространении деструктивного контента жителя города Алешки. По данным предварительного следствия, мужчина распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и призывал к присоединению отдельных областей к России.

Также СБУ разоблачила агитатор из города Берегово Закарпатской области, который, как установили правоохранители, через ряд аккаунтов в социальных сетях призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от Украины.

В Полтавской области оперативники прекратили деятельность жительницы города Горишние Плавни, которая на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма. Интернет-агитатор активно участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тыс. пользователей.

"Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушения общественного порядка", - добавили в ведомстве.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Следователи органов безопасности объявили им о подозрении.

 

Теги: #рф #сбу #интернет #агитаторы
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