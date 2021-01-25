События

09:50 25.01.2021

В Святошинском районе Киева двое мужчин оказались под завалами на территории строительства

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В Святошинском районе Киева двое мужчин оказались под завалами на территории строительства

Спасатели деблокировали двух мужчин на территории строительства в Святошинском районе Киева, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"22 января в 23:49 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве от граждан поступило сообщение о том, что на территории строительства на ул.Садовой, в Святошинском районе столицы, произошло разрушение строительных конструкций, под завалами в строительном вагончике находились люди", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что на территории строительства в 3-этажном здании, размером ориентировочно 15х20 м, произошло разрушение строительных конструкций.

В вагончике находились два человека: 1991 и 1996 года рождения. Самостоятельно мужчины не могли выбраться из вагончика, поскольку он был заблокирован строительными материалами и блоками.

"Деблокирование людей проводилось методом вырезания отверстия в вагончике. Мужчины были переданы бригаде скорой медицинской помощи, они были осмотрены на месте, к счастью, они не пострадали", - добавили в ГСЧС.

Все события и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Теги: #киев #завал #строители
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