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09:46 25.01.2021

В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали три человека

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В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали три человека

В г.Павлоград (Днепропетровская обл.) в одной из комнат общежития возникло возгорание, в результате пожара пострадали три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"23 января в 9:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Заводской города Павлоград", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания. Из-за сильного задымления пожарные сразу начали выводить жителей.

"В результате пожара пострадали 3 человека. Медицинскими работниками госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения", - отметили в ведомстве.

Огонь уничтожил домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 9:38.

Теги: #пожар #днепропетровская_область
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