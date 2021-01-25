Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, два человека госпитализированы, один из них умер

Два человека госпитализированы в результате ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области, сообщает Львовская железная дорога.

Как указано в сообщении, авария произошла на переезде 8 км перегона Ставчаны - Великий Любень Львовского района в понедельник около 9:00.

"Водитель маршрутного автобуса "Львов-Пустомыты" пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещающей движение автотранспорта, и выехал на переезд. Увидев нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние к неожиданной преграде оказалось слишком малым, чтобы предотвратить столкновение", - сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса, их госпитализировали в больницу города Пустомыты.

Было задержано движение двух пригородных поездов. Проводится расследование.

Вскоре отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области сообщил, что в больнице скончался один из пострадавших.

"Вследствие ДТП два пассажира автобуса – 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин – получили телесные повреждения и были госпитализированы в медучреждения. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных травм умер в больнице", - сказано в сообщении.

По данным полиции, столкновение произошло в селе Полянка Львовского района - на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись маршрутный автобус сообщением Львов-Полянка и поезд, двигавшийся в сторону Самбора.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего) УК Украины.