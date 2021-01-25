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09:28 25.01.2021

Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

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Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

Украина с 00:00 понедельника перешла на карантинные ограничения, которые действовали в стране до 8 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"С сегодня мы возвращаемся к ограничениям, которые действовали до 8 января. Эти ограничения предварительно установлены до 28 февраля", - сказал он.

По словам министра, в Украине запрещается:

- посещение заведений образования группами более 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, это больше касается вузов;

- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% учеников и персонала;

- проведение в учреждениях образования массовых мероприятий при участии более чем одной группы, класса детей;

- проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов;

- прием посетителей в музеях и на выставках, если в залах более одного человека на 10 кв. м;

- проведение массовых мероприятий, в частности, концертов, спортивных, рекламных и других, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками; исключением являются официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;

- работа кинотеатров и заведений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;

- перевозка в общественном транспорте большего количества пассажиров, чем количество посадочных мест;

- проведение дискотек, работа ночных клубов.

Теги: #карантин #украина #ограничения
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