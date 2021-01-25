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09:26 25.01.2021

Совет по содействию развитию малого предпринимательства на первом заседании сформировал 4 рабгруппы

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Совет по содействию развитию малого предпринимательства на первом заседании сформировал 4 рабгруппы

Совет по содействию развитию малого предпринимательства провел первое заседание после официального утверждения его персонального состава указом президента №18/2021 от 18 января 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.

В Совет вошли члены общественных организаций малых предпринимателей, представители государственных органов власти, а также депутаты и эксперты.

"Во время заседания, которое состоялось 22 января, члены Совета проанализировали проблемные вопросы предпринимателей из всех сфер и регионов. Для их решения были сформированы четыре рабочие группы по следующим направлениям: упорядочение использования регистраторов расчетных операций (РРО) расширение инструментов упрощения администрирования и применения ИТ-технологий; либерализация в сфере трудовых отношений; регулирование надзора за качеством непродовольственных товаров", - говорится в сообщении.

Совет по содействию развитию малого предпринимательства также принял решение о привлечении экспертов из рабочих групп при областных государственных администрациях для объективного анализа и выработки предложений в указанных направлениях.

Каждая рабочая группа представит состав экспертов и вопросы, над которыми будет работать, для утверждения председателем Совета Юлией Свириденко.

"Я уверена, что одновременная работа по нескольким направлениям позволит за короткий период улучшить большинство аспектов ежедневной предпринимательской деятельности", - отметила Свириденко.

Следующее заседание Совета запланировано на эту неделю.

Совет по содействию развитию малого предпринимательства - консультативно-совещательный орган при президенте Украины, созданный для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений. Совет призван создать предложения по решению проблемных вопросов малых предпринимателей.

Теги: #совет #опу
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