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09:23 25.01.2021

Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина в Украине

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Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина в Украине

Министерство здравоохранения намерено вернуться к системе адаптивного карантина в Украине, когда ограничения применяются к региону, где фиксируются вспышки заболеваемости, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"На протяжении этой недели мы проанализируем эпидситуацию в регионах и хотим вернуться к адаптивному карантину", - сказал он.

Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения уже показывают результат и дадут его в будущем. "Мы считаем, что эти карантинные ограничения улучшат ситуацию в будущем. Этот этап карантинных ограничений также даст результат, как и карантин выходного дня", - сказал он.

По словам министра, за минувшую неделю в Украине выявили 30,612 тыс. случаев заболеваемости, что почти на 14 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе.

"За минувшую неделю провели 144,28 тыс. тестирований методом ПЦР, 20,207 тыс. исследований на антиген. За это время госпитализировали 11,63 тыс. человек – меньше, чем на предыдущей неделе, когда госпитализировали 13,555 тыс. пациентов. Также сохраняется тенденция к превалированию количества выписанных пациентов над госпитализированными", - добавил Степанов.

Теги: #карантин #планы #минздрав
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