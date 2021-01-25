События

09:19 25.01.2021

В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

1 мин читать
В Новой Зеландии обнаружили первый случай заражения COVID-19 более чем за два месяца

Власти Новой Зеландии выявили первый с ноября прошлого года случай заражения коронавирусом COVID-19 за пределом карантинных изоляторов, и, вероятно, это "южноафриканский" штамм, сообщает в понедельник радиостанция Radio New Zealand.

Коронавирус нашли у 56-летней женщины из региона Нортленд. Недавно она вернулась из поездки по Европе и находилась в течение двух недель на самоизоляции. После завершения карантинного режима в отеле, спустя 10 дней, она вновь сдала тест на коронавирус, и у нее выявили COVID-19. Причем в данном случае, вероятно, речь идет о высоко заразном "южноафриканском штамме", отмечается в сообщении.

За несколько дней до тестирования у нее появились симптомы, характерные для коронавируса, поэтому она и сдала тест. В это время она путешествовала по Нортленду.

В Австралии, в свою очередь, решили закрыть авиасообщение с Новой Зеландией на трое суток после обнаружения там этого случая.

Новая Зеландия добилась значительных успехов в борьбе с пандемией. В стране с населением 5 млн человек было зарегистрировано всего 2288 случаев заражения и 25 смертей.

Теги: #коронавирус #новая_зеландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 25.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 100 млн, число жертв превысило 2,12 млн

08:14 25.01.2021
В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

06:52 25.01.2021
В Египте началась вакцинация от COVID-19

В Египте началась вакцинация от COVID-19

02:03 25.01.2021
Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

22:12 24.01.2021
Весной не ожидается жесткого карантина, убежден Степанов

Весной не ожидается жесткого карантина, убежден Степанов

12:08 24.01.2021
В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

10:48 24.01.2021
В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

10:24 24.01.2021
Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии

09:52 24.01.2021
Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

08:29 24.01.2021
В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина в Украине

В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

Украина перешла от локдауна к "оранжевому" режиму карантинных ограничений

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

На Кировоградщине спасатели вытащили из ямы и отпустили на волю барсука

Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

В четырех областях СБУ разоблачила деятельность управляемых из РФ интернет-агитаторов

В Святошинском районе Киева двое мужчин оказались под завалами на территории строительства

В Днепропетровской области в общежитии произошел пожар, пострадали три человека

Во Львовской области столкнулись поезд и маршрутка, два человека госпитализированы, один из них умер

Степанов пояснил, какие карантинные ограничения действуют в Украине с 25 января

Совет по содействию развитию малого предпринимательства на первом заседании сформировал 4 рабгруппы

Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА