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08:14 25.01.2021

В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

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В Украине за сутки 2516 новых случаев COVID-19, выздоровело 5783 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 516 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровело – 5 783 человек, умерло 63 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2516 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 87 медработника, выздоровели - 5783 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования, 19 января сообщалось о 3 939 новых случаях заболевания, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 194 328 человек, 21 924 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 953 297 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и Киеве (146).

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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