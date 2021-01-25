Украинский язык с 2025 станет обязательным языком ВНО

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что украинский язык станет обязательным языком внешнего независимого оценивания с 1 января 2025 года, также он указал, что ВНО страдает от различных атак.

"С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО, как обязательное для сборки, - одно из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО было, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. и чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", - рассказал Кремень в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".