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03:41 25.01.2021

SpaceX вывела на орбиту рекордную группу спутников

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Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на заданную орбиту рекордную партию из 143 мини-спутников, в том числе 10 космических аппаратов для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты с 133 государственными и коммерческими космическими аппаратами, а также 10 интернет-спутниками Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила успешную управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находилась в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

Как сообщал "Интерфакс", 20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это был уже 17-й вывод на орбиту большой группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink, начиная с мая 2019 года. Орбитальная группировка SpaceX сейчас состоит из более тысячи космических аппаратов Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #сша #спутники #орбита #spacex
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