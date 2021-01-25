Байден вновь введет запрет на въезд в США для путешественников из Бразилии, Ирландии, Великобритании и ЕС

Президент США Джо Байден в понедельник восстановит ограничения на въезд в США для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большей части Европы, чтобы снизить темпы распространения COVID-19 в стране, подтвердил CNN официальный представитель Белого дома.

Байден также введет ограничения для путешественников, которые недавно побывали в ЮАР, добавил чиновник.

На прошлой неделе предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп подписал указ, снимающий ограничения для путешественников из большей части Европы, Великобритании и Бразилии, введенные в прошлом году, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Трамп издал указ, отменяющий ограничения на поездки в CША из Великобритании, Ирландии, Бразилии и стран Европы, входящих в Шенгенскую зону. Указ должен был вступить в силу 26 января.

"Понимая, что характер угрозы, исходящей от COVID-19, будет меняться с течением времени, я поручил министру здравоохранения и социальных служб дать мне рекомендации относительно того, следует ли продолжать, изменять или прекращать ограничения, которые я ранее ввел. (...) Соответственно, министр рекомендовал мне снять ограничения, применимые к Шенгенской зоне, Соединенному Королевству, Республике Ирландия и Федеративной Республике Бразилия, оставив в силе ограничения, применимые к Китайской Народной Республике и Исламской Республике Иран", - говорится в указе Трампа, опубликованном Белым домом.

Тогда же Джен Псаки, представитель Байдена, заявила, что сейчас не время снимать ограничения.

"По совету нашей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения с 26 января. Напротив, мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в международных поездках, чтобы еще больше сократить распространение COVID-19", - написала Псаки в своем твиттере.