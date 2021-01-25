Спасатели на Закарпатье нашли заблудившихся после спусков со сноубордами

На Закарпатье спасатели во время поисков помогли двум туристам из Киева и Днепра, которые заблудились после спусков на сноуборде, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"24 января, почти одновременно, у горных спасателей Раховщини поступило два сообщения о том, что в районе долины Драгобрат нуждаются в помощи туристы. Первый вызов специалисты ГСЧС получили около 14:00 от товарищей заблудившегося в горах киевлянина... Почти в 20 километрах от места первой поисковой операции, горные спасатели искали жителя Днепра, 1973 года. Сначала сообщили о факте его исчезновения друзья, только потом на связь вышел сам турист. Он сообщил, что сделав несколько спусков на сноуборде со склонов горы Жандарм, хотел уже возвращаться, однако из-за ветра и туман свернул не в ту сторону и слетел в ущелье", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что в обоих случаях туристов сопровождали к месту их временного проживания.