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01:43 25.01.2021

Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

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Тарифы на тепло и горячую воду на местах повышать не будут, готовится меморандум с Ассоциацией городов

Кабинет министров провел дискуссию с Ассоциацией городов Украины относительно тарифов и постановил, что в текущем отопительном сезоне не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Должен быть подготовлен меморандум, в котором эти и другие договоренности будут закреплены. В частности о том, что ТКЭ смогут заключить с "Нафтогазом" годовые контракты по выгодной цене, а также, что будет проведена совместная работа над реструктуризацией задолженности перед "Нафтогазом", которая образовалась из-за так называемой "разницы в тарифах", - написал Шмыгаль.

Он также напомнил о распоряжении правительства, согласно которому цена на рынке газа с 1 февраля не может превышать 6,99 грн за кубический метр, а НКРЕКП поддержал решение об ограничении тарифа на распределение газа по цене не выше 1,79 грн за кубометр.

Премьер отметил, что такие меры защитят население от неконтролируемого роста цены на рынке газа.

"А весной все газоснабжающие компании должны будут представить свои годовые продукты для населения по выгодной фиксированной цене", – добавил премьер.

Теги: #шмыгаль #меморандум #украина #тарифы
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