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01:41 25.01.2021

Байден и Макрон согласились вместе решать ядерную проблему Ирана

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Президенты Франции и США, Эмманюэль Макрон и Джо Байден, в ходе телефонного разговора договорились вместе работать над решением проблем на Ближнем Востоке, сообщает Елисейский дворец.

"Они констатировали, что придерживаются схожих позиций и выразили желание работать вместе над обеспечением мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

В нем отмечается, что "в особенности, речь идёт об иранском ядерном досье и о ситуации в Ливане".

В Елисейском дворце подчеркнули, что в целом Макрон и Байден "констатировали, что очень во многом согласны друг с другом по темам, связанным с международной безопасностью".

Теги: #ближвосток #сша #франция #президенты
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