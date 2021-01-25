На повторных выборах мэра Конотопа явка едва превысила 30%

В выборах мэра Конотопа (Сумская обл.) приняли участие 18 516 человек, таким образом, явка составила 30,8%, сообщает движение "Честно" на странице в "Фейсбуке".

"Явка по городу - 30,8%. Свой голос за мэра города Конотоп сегодня отдали 18 516 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на 13:00 явка на выборах городского головы Конотопа (Сумская обл.) составила 14,3%.

Повторные выборы в этом городе были назначены в связи с тем, что избранный мэром самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от COVID-19.