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00:04 25.01.2021

Украина перешла от локдауна к "оранжевому" режиму карантинных ограничений

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Украина перешла от локдауна к "оранжевому" режиму карантинных ограничений

С 25 января в Украине перестают действовать усиленные карантинные ограничения, вся страна переходит в "оранжевую" зону, которая действовала до локдауна.

Согласно решению правительства, в период с 00:00 8 января до 00:00 25 января 2021 года на территории Украины действовали усиленные ограничительные противоэпидемические мероприятия. В частности, была запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ, а все учреждения образования, кроме детских садов, были отправлены на каникулы.

Начиная с 00:00 25 января до 28 февраля 2021 года на всей территории Украины начинают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были до введения локдауна.

В частности, запрещено проведение массовых (культурных, в том числе концертов, спортивных, социальных, рекламных) мероприятий с участием более 20 человек, запрещен прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест, а также прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, в которых не обеспечена возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 10 кв. м помещения.

Запрещена деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. метров общей площади помещения.

Также запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Работа общепита запрещена после 23:00 и до 7:00 часов, с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов, кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Кроме того, запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью).

Деятельность, культовых сооружений и помещений, оборудованных для молитвенных нужд, разрешена в случае обеспечения возможности ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров, а проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе, во время которых обеспечено соблюдение дистанции 1,5 м между присутствующими.

Что касается обучения, то с 25 января запрещено: посещать учебные заведения соискателями образования группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования; посещать учебные заведения соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения; проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии зрителей (посетителей). 

Теги: #локдаун #украина #завершение #зоны
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