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23:30 24.01.2021

Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

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Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в мире не существует ни одной вакцины, которая бы прошла все этапы клинических исследований, однако он готов взять на себя ответственность за их регистрацию в Украине.

"Ни одна вакцина не прошла все этапы клинических исследований. Третий этап клинических исследований раньше всего заканчивается у одного из производителей в конце 2021 года. Не существует в мире вакцин от коронавирусной болезни, которые бы прошли все этапы (исследований – ИФ)", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По его словам, во всех странах применяется режим экстренного использования (вакцин – ИФ) и в Украине в том числе.

"На вопрос, посоветовал бы я использовать любую вакцину, которая будет зарегистрирована, конечно, да. Когда мы регистрируем и рекомендуем к использованию ту или иную вакцину, как минимум я беру на себя ответственность", - заявил Степанов.

 

Теги: #степанов #ответственность #украина #вакцины
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