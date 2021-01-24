Весной не ожидается жесткого карантина, убежден Степанов

Введение жестких карантинных условий выбиралось именно на 8-24 января для того, чтобы весну Украина могла пережить без введения новых жестких условий, поэтому нового усиления жестких карантинных условий не ожидается, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы же выбирали даты (проведения жесткого карантина - ИФ) с наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего. Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней (после завершения карантина - ИФ) мы смотрим как меняется ситуация по регионам и (намереваемся – ИФ) перейти к адаптивному карантину", - добавил министр.