События

22:12 24.01.2021

Весной не ожидается жесткого карантина, убежден Степанов

1 мин читать
Весной не ожидается жесткого карантина, убежден Степанов

Введение жестких карантинных условий выбиралось именно на 8-24 января для того, чтобы весну Украина могла пережить без введения новых жестких условий, поэтому нового усиления жестких карантинных условий не ожидается, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы же выбирали даты (проведения жесткого карантина - ИФ) с наименьшей активностью в экономике, кроме всего прочего. Это было для того, чтобы потом, уже к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов... целые сектора экономики", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

По словам Степанова, стратегия министерства заключалась в том, что сейчас государство возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем, в течение 7-10 дней (после завершения карантина - ИФ) мы смотрим как меняется ситуация по регионам и (намереваемся – ИФ) перейти к адаптивному карантину", - добавил министр.

Теги: #карантин #украина #весна #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:30 24.01.2021
Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

22:19 24.01.2021
В феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 помимо вакцин Pfizer и Sinovac

В феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 помимо вакцин Pfizer и Sinovac

21:35 24.01.2021
Благодаря усиленному карантину удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19

Благодаря усиленному карантину удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19

19:29 24.01.2021
Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

12:08 24.01.2021
В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

11:05 24.01.2021
В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

10:48 24.01.2021
В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

10:06 24.01.2021
Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

09:52 24.01.2021
Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии вновь заметно снижается в выходные

09:20 24.01.2021
Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер старший брат Рината Ахметова

Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат приступает к рассмотрению вопроса об импичменте Трампа

В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

Российские наемники 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

Во Франции стали требовать отрицательный тест на COVID-19 от приезжающих из других стран ЕС

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

Умер старший брат Рината Ахметова

Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

Демонстранты в Тбилиси призвали к отмене ограничений по COVID-19

В начале недели в Украине ожидается дождь, на западе с мокрым снегом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА