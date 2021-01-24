Благодаря усиленному карантину удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19

Благодаря усиленным карантинным ограничением с 8 по 24 января удалось стабилизировать ситуацию с эпидемией COVID-19 и разгрузить медицинскую систему, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Отдельно благодарю предпринимателей, которые избрали путь честного исполнения противоэпидемических рекомендаций и карантинных требований и благодаря этому спасли большое количество людей от заражения", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" в воскресенье.

По его словам, совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему и медработников. "Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тыс, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - подчеркнул министр.

Отдельно Степанов отметил, что с полуночи 25 января в Украине прекратится действие усиленного карантина.

Также он добавил, что страна вернется к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.