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20:08 24.01.2021

В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

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В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал, что в конце января будет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках инициативы ВОЗ COVAX.

"Какие страны получат ранние поставки, будет известно в конце января. Мы говорим о Pfizer, но постепенно будут доступны и другие вакцины", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

 

Теги: #воз #вакцины #covax
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