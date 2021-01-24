В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал, что в конце января будет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках инициативы ВОЗ COVAX.

"Какие страны получат ранние поставки, будет известно в конце января. Мы говорим о Pfizer, но постепенно будут доступны и другие вакцины", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.