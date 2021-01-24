Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

Штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут с 16 июля 2022 года, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно двух для того, чтобы мы начали производство, чтобы подготовили протокол и наложили штраф", - рассказал Креминь в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 грн.

Омбудсмен отметил, что штрафы могут быть оспорены в судебном порядке, и в любом случае для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон – не закон и страна – не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никакие провокации, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее – у нас таких в штате нет", - подчеркнул Креминь.

Как сообщалось, сфера обслуживания с 16 января 2021 года должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.