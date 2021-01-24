События

19:29 24.01.2021

Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

1 мин читать
Креминь рассказал, когда начнут штрафовать нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания

Штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке будут с 16 июля 2022 года, сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы, и таких жалоб достаточно двух для того, чтобы мы начали производство, чтобы подготовили протокол и наложили штраф", - рассказал Креминь в субботнем интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 грн.

Омбудсмен отметил, что штрафы могут быть оспорены в судебном порядке, и в любом случае для подобных претензий должны быть приведены доказательства.

"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон – не закон и страна – не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никакие провокации, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее – у нас таких в штате нет", - подчеркнул Креминь.

Как сообщалось, сфера обслуживания с 16 января 2021 года должна перейти исключительно на украинский язык, обслуживать клиента на другом языке можно будет только по его просьбе.

Теги: #сфера_обслуживания #язык #украина #штрафы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 24.01.2021
В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

10:48 24.01.2021
В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

10:06 24.01.2021
Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

09:20 24.01.2021
Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

Зеленский поздравил сотрудников внешней разведки с профессиональным праздником

09:02 24.01.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:29 24.01.2021
В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

07:33 24.01.2021
Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

06:15 24.01.2021
Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

01:27 24.01.2021
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

01:27 24.01.2021
На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировано 186 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Умер старший брат Рината Ахметова

Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

ПОСЛЕДНЕЕ

В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

Российские наемники 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

Во Франции стали требовать отрицательный тест на COVID-19 от приезжающих из других стран ЕС

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

Умер старший брат Рината Ахметова

Задержки в вакцинации от COVID-19 возникли в Дубае из-за перебоев в поставках препарата

Демонстранты в Тбилиси призвали к отмене ограничений по COVID-19

В начале недели в Украине ожидается дождь, на западе с мокрым снегом

Ограничения по COVID-19 в Великобритании отменят нескоро - министр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА