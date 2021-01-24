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18:09 24.01.2021

Российские наемники 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

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Российские наемники 4 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье

В течение суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - подствольный гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 воскресенья, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

У населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.

Теги: #оос #ситуация
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