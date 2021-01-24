Ракета SpaceX стартовала на орбиту с рекордным количеством спутников

Тяжелая американская ракета Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с самым большим в мире числом спутников на борту, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя SpaceX.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты, на борту которой находятся 133 государственных и коммерческих космических аппаратов, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, был осуществлен с космического комплекса на мысе Канаверал во Флориде в 10:00 по времени Восточного побережья США. Десять спутников Starlink будут выведены на полярную орбиту.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвертый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.