В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

В Китае в воскресенье на землю подняли еще четверых шахтеров, которые две недели провели под завалами после взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Ранее в этот же день сообщалось, что спасти удалось семерых. Всего в момент аварии в шахте находились 22 человек. Еще 18 января, когда спасатели установили связь с горняками, те сообщили о 12 выживших, однако один человек позднее умер от ранений. Судьба остальных людей остается неизвестной.

С момента обнаружения выживших в шахте их поддерживали едой и медикаментами.