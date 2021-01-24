События

17:14 24.01.2021

В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

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В Китае из-под завалов спасены еще четверо шахтеров

В Китае в воскресенье на землю подняли еще четверых шахтеров, которые две недели провели под завалами после взрыва в строящейся шахте в провинции Шаньдун 10 января, передает South China Morning Post.

Ранее в этот же день сообщалось, что спасти удалось семерых. Всего в момент аварии в шахте находились 22 человек. Еще 18 января, когда спасатели установили связь с горняками, те сообщили о 12 выживших, однако один человек позднее умер от ранений. Судьба остальных людей остается неизвестной.

С момента обнаружения выживших в шахте их поддерживали едой и медикаментами.

Теги: #шахтеры #спасение #китай
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