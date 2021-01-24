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16:56 24.01.2021

Умер старший брат Рината Ахметова

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Умер старший брат Рината Ахметова

Умер старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова - Игорь Ахметов, сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

"На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице ФК в соцсети Фейсбук.

О причине смерти не сообщается.

Сам Ринат Ахметов отметил: "Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом".

"В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтеру" у нас тоже была одна на двоих - Игорь любил и понимал футбол, и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

 

Теги: #ахметов #брат #смерть
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