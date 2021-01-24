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15:11 24.01.2021

Демонстранты в Тбилиси призвали к отмене ограничений по COVID-19

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Демонстранты в Тбилиси призвали к отмене ограничений по COVID-19

Более 200 человек, в том числе представители бизнеса, политических партий и неправительственных организаций, вышли на митинг в Тбилиси в воскресенье с требованием к властям отменить жесткие запреты и ограничения, действующие в Грузии с ноября 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

Так называемая "предупредительная акция" прошла у здания Госканцелярии.

"Цель акции - добиться от властей отмены введенных жестких ограничений, якобы связанных с борьбой с пандемией. Организаторы акции - рядовые граждане, предприниматели и неправительственные организации", - заявил журналистам ее участник, лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

По его словам, участники акции потребовали от правительства в течение 48 часов начать переговоры о снятии ограничений.

"В противном случае начнутся пикетирования зданий госучреждений. Я полностью поддерживаю требования организаторов акции", - сказал Джапаридзе.

Участники митинга заявили, что в случае отказа властей рассмотреть их требования в стране начнутся акции гражданского неповиновения. Несмотря на запреты, граждане будут массово нарушать "комендантский час", откроются магазины, рестораны и кинотеатры.

Кроме того, демонстранты заявили, что из-за отсутствия работы они и их семьи обречены "на голодную смерть".

Из-за угрозы COVID-19 в городах Грузии с 21:00 до 5:00 действует комендантский час, ограничена работа городского и междугороднего транспорта. Закрыты торговые центры, магазины, театры и кинотеатры. Университеты и школы переведены на дистанционное обучение. Остановлены многие предприятия.

Ранее отмена ограничений по коронавирусу планировалась в Грузии с 1 февраля. Но из-за ухудшения эпидемиологической обстановки эти меры продлены до 1 марта.

Согласно последним данным, в Грузии с начала пандемии выявлены 253518 заражений COVID-19, скончались 3055 больных.

Теги: #covid_19 #протест #тбилиси
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