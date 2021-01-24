В Киеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 240 больных коронавируссной болезнью COVID-19, умерли 6 человек, сообщил в воскресенье мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: - 129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет; - 108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет; - 1 девочка 12-ти лет и двое мальчиков в возрасте 7 и 10 лет. Заболели, в том числе двое медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 915 человек ", - говорится в сообщении на странице мэра в соцсети Фейсбук.

Таким образом, подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 24 января уже 126 118.

Всего за период пандемии в столице 2 278 летальных случаев от вируса.

Всего коронавирус преодолели 57 887 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе - 110, Днепровском - 32 и Соломенском районе - 31 случай.