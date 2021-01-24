В Офисе президента ожидают, что 2021-й будет годом экономического роста Украины

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко прогнозирует, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Нацбанка.

"Если говорить вообще о 2021 году, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - цитирует Устенко сайт президента в воскресенье.

Советник президента отметил улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", - отметил он.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам Устенко, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большое строительство", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает украинское машиностроение и др.

"Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, президент Украины общается с лидерами иностранных государств о возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро", - подчеркнул Устенко.

По мнению советника президента, все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на траекторию восстановления.

"Восстановительная траектория будет в 2021 году на уровне 4-4,5% роста. Возможно, рост будет даже больше, если удастся активно привлекать в экономику инвестиционный ресурс - и не только извне, но и внутри страны", - подытожил Устенко.