В ВСУ за сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19 – Командование медсил

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование медсил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек…Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", – говорится в сообщении на странице Командования медсил в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По состоянию на 10.00 24 января в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 768 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 14 439 человек, летальных случаев - 40.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 128 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 14 человек.