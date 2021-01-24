Сильное землетрясение произошло у Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане в 884 км юго-западнее города Данидин на Южном острове в Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Согласно данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в воскресенье землетрясения находился примерно в 310 км западнее острова Окленд в составе одноименного архипелага (принадлежит Новой Зеландии).
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
По оценке Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,8.