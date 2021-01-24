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10:06 24.01.2021

Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

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Зеленский поздравил президента Южной Кореи с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина с днем рождения и выразил надежду на продолжение сотрудничества между странами.

"Сердечные поздравления президенту Мун Чжэ Ину. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности. Надеемся на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства между Украиной и Республикой Корея для прочного благополучия и процветания наших народов", - написал Зеленский в соцсети Twitter в воскресенье.

 

Теги: #президент #корея #украина #поздравления
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