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09:20 24.01.2021

Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником

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Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Этот праздник - не просто возвращение собственной истории и традиций, но и признание государством вашего огромного вклада в укрепление ее национальной безопасности. Сейчас украинская разведка отстаивает и независимость, и соборность Украины. Именно в нашей стране сегодня решается будущее евроатлантической безопасности и стабильности… Ваши действия на опережение обеспечивают защиту от внешних угроз. При этом совместно, каждый на своем месте, мы ежедневно возрождаем страну, готовую дать отпор любому захватчику", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Президент Украины отметил, что украинское разведывательное сообщество наконец должно  получить Закон "О разведке".

"Украинское разведывательное сообщество наконец должно получить Закон "О разведке", который открывает новые возможности. А с ним возлагает еще большую ответственность, ведь в условиях гибридной войны разведка становится сверхважной составляющей сектора национальной безопасности и играет ведущую роль в глобальной стратегии противостояния агрессору", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #президент #украина #поздравления
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