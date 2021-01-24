Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Этот праздник - не просто возвращение собственной истории и традиций, но и признание государством вашего огромного вклада в укрепление ее национальной безопасности. Сейчас украинская разведка отстаивает и независимость, и соборность Украины. Именно в нашей стране сегодня решается будущее евроатлантической безопасности и стабильности… Ваши действия на опережение обеспечивают защиту от внешних угроз. При этом совместно, каждый на своем месте, мы ежедневно возрождаем страну, готовую дать отпор любому захватчику", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в воскресенье.

Президент Украины отметил, что украинское разведывательное сообщество наконец должно получить Закон "О разведке".

"Украинское разведывательное сообщество наконец должно получить Закон "О разведке", который открывает новые возможности. А с ним возлагает еще большую ответственность, ведь в условиях гибридной войны разведка становится сверхважной составляющей сектора национальной безопасности и играет ведущую роль в глобальной стратегии противостояния агрессору", - подчеркнул Зеленский.