На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 м

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром -5°С, видимость - до 30 м.

"По состоянию на 08:15 24.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер юго-западный, 17-18 м/с. Облачно, ограниченная видимость до 30 м", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время +3°С