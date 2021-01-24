События

09:15 24.01.2021

На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 м

1 мин читать
На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость до 30 м

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром -5°С, видимость - до 30 м.

"По состоянию на 08:15 24.01.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер юго-западный, 17-18 м/с. Облачно, ограниченная видимость до 30 м", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха в настоящее время +3°С

Теги: #гора_пип_иван #погода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 22.01.2021
На выходных в Украине будет тепло, в воскресенье пройдет дождь

На выходных в Украине будет тепло, в воскресенье пройдет дождь

11:54 21.01.2021
В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украине потеплеет

12:56 20.01.2021
В четверг в Украине начнется стремительное потепление, местами выпадет небольшой снег

В четверг в Украине начнется стремительное потепление, местами выпадет небольшой снег

13:04 19.01.2021
Морозы в Украине идут на убыль

Морозы в Украине идут на убыль

11:59 18.01.2021
На Крещение в Украине будут сильные морозы, в среду немного ослабнут

На Крещение в Украине будут сильные морозы, в среду немного ослабнут

16:08 17.01.2021
На горе Поп Иван Черногорский морозно и тихо

На горе Поп Иван Черногорский морозно и тихо

12:19 17.01.2021
В начале недели в Украине будет холодно, на дорогах гололедица

В начале недели в Украине будет холодно, на дорогах гололедица

12:43 16.01.2021
Морозная погода сохранится в Украине в ближайшие дни

Морозная погода сохранится в Украине в ближайшие дни

12:08 13.01.2021
Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

15:15 12.01.2021
В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержания представителей российской оппозиции - МИД

Суд взял под стражу четверых подозреваемых по делу о пожаре в харьковском нелегальном доме престарелых

Убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ готовилось в сговоре нескольких лиц – СБУ

Российские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил сотрудников Службы внешней разведки Украины с профессиональным праздником

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Украине за сутки 3 915 новых случаев COVID-19, выздоровело 5 407 человек – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 98,7 млн, число жертв достигло 2,12 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Министр обороны США подтвердил готовность к вооруженной поддержке Японии при обороне от Китая островов Сенкаку – Пентагон

Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

США требуют от Пекина прекращения давления на Тайвань - американский госдеп

Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене

Глава Пентагона обсудил с британским коллегой исходящие от РФ угрозы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА